Grenoble : le réseau de transports en commun adapté pour la Fête de la Musique

Ce mardi soir, les transports en commun de la Métropole de Grenoble adapte leur fonctionnement dès 19h30.



Après cette heure-là et jusqu’à la fin du service, les trams A et B seront interrompus :

– la ligne A sera interrompue entre Verdun – Préfecture et Gares (Hubert Dubedout – Maison du Tourisme, Alsace-Lorraine, Victor Hugo sont les arrêts non desservis).

– la ligne B sera interrompue entre Île Verte et Gares (Hubert Dubedout – Maison du Tourisme, Alsace-Lorraine, Sainte-Claire – Les Halles, Notre-Dame – Musée, Victor Hugo sont les arrêts non desservis).



Les lignes C1, C3, C4 et 16 qui desservent le centre-ville de Grenoble, pourront voir leur circulation perturbée ou retardée.

En fin de soirée, le réseau de transports en commun grenoblois assurera les trajets retour jusqu’à 01h00 du matin pour certaines lignes.

Pour en savoir plus cliquez sur ce lien.