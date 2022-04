Grenoble : le tribunal va délibérer lors du conflit opposant les gérants du bar Le Tonneau de Diogène à la municipalité

Une audience va avoir lieu ce jeudi et opposera les gérants du bar Le Tonneau de Diogène, situé place Notre Dame à Grenoble, à la municipalité, alors qu’une interdiction d’accueillir du monde en terrasse a été prononcée à l’encontre du bar pour cause de “débordements de l’emprise de la terrasse” et de “non-respect des horaires de fermeture”, à la suite d’une lettre adressée par Maud Tavel (adjointe à la tranquillité publique) et Maxence Alloto (adjointe au commerce).

Les gérants du bar réfutent ces accusations reprochent à la municipalité l’impossibilité de pouvoir dialoguer à ce sujet. Ainsi, ces derniers ont décidé d’aller à l’encontre de cette interdiction et ont maintenu leur terrasse ouverte, prétextant un désastre économique en cas de fermeture de celle-ci. Au tribunal, désormais, de rendre son verdict dans cette affaire.