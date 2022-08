Grenoble : les Chantiers jeunes ont été lancés

La Ville de Grenoble organise depuis 2018 les “Chantiers jeunes”, des activités proposées aux jeunes grenoblois dans le cadre de missions de solidarité sur la période estivale.

Ceux-ci ont débuté depuis le 25 juillet et prendront fin le vendredi 5 août. Ces chantiers regroupent des jeunes de 16 à 20 ans, réunis pour découvrir et expérimenter des missions variées comme la distribution alimentaire, effectuer des travaux d’entretien ou gérer des animations auprès de personnes âgées.

L’engagement est sur une période de 10 jours et chaque jeune reçoit une indemnité de 21 € par mission réalisée et de 105 € par semaine d’engagement. Cette opération leur permet également de vivre une nouvelle expérience et répond aux besoins des associations en recherche de main d’œuvre durant l’été.

Les prochains Chantiers jeunes auront lieu du lundi 8 au vendredi 19 août.