Grenoble : les suites de la garde à vue de Bernard Bensaid

Les membres du comité exécutif de l’Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste (UMGGHM) ont indiqué être, « sur le principe », prêts à se porter partie civile, après le placement en garde à vue de Bernard Bensaid, le PDG du groupe Avec.



Ils indiquent dans un communiqué que “Dans le contexte judiciaire inédit créé par l’interpellation et la mise en garde à vue de Monsieur Bernard Bensaid, président de l’UMGGHM et PDG du groupe Avec, un Comex [Comité exécutif, ndlr] de l’UMGGHM s’est tenu à titre extraordinaire ce mardi, afin d’examiner les conséquences immédiates de la situation et de valider la constitution de partie civile de l’UMGGHM dans son principe, dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale.”

Procédure judiciaire en cours :

Suite à la plainte contre X déposée par une organisation syndicale opposée de longue date à la reprise de l'UMG-GHM par le Groupe AVEC, Bernard Bensaid est entendu ce lundi par la Police Judiciaire à Grenoble. — Avec (@GroupeAVEC) January 9, 2023