Grenoble : les supporters marocains dispersés par les forces de l’ordre

Suite à la qualification du Maroc en quart de finale face à l’Espagne aux tirs au but, les supporters marocains sont sortis dans les rues de Grenoble pour célébrer ce moment. Mais des heurts sont survenus et les policiers ont été contraints de les disperser grâce à l’usage de grenades lacrymogène. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, cela a entraîné la coupure des lignes de tramway A et B entre la gare de Grenoble et Sainte-Claire.