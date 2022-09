Grenoble : les tramways à l’arrêt ce mercredi après une altercation entre un jeune et un conducteur

Alors qu’une altercation soit survenue entre un jeune et un conducteur de tramway au terminus de la ligne C au Prisme de Seyssins ce mercredi 21 septembre en début d’après-midi, de nombreux conducteurs du groupe MTag ont exercé leur droit de retrait selon le Dauphiné Libéré. Ainsi la ligne C n’a pas circule de l’après-midi et de la soirée comme c’est le cas de la ligne E quelques heures plus tard. Durant la soirée, la ligne A a elle aussi été interrompue. La circulation doit revenir à la normale ce jeudi matin selon le quotidien régional.