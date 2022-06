Grenoble : les urgences adultes du CHU Grenoble Alpes adaptent leur fonctionnement nocturne

Les urgences adultes du CHU Grenoble Alpes vont bientôt avoir un « fonctionnement adapté » la nuit : « À partir du 27 juin, les nuits de 20h à 8h, en dehors des urgences pédiatriques, gynécologiques et obstétricales, les patients ne devront pas se déplacer aux urgences adultes sans régulation préalable par le centre 15 », a indiqué l’établissement de santé sur son site internet.



Ainsi, les urgences pédiatriques du CHU (Hôpital Couple-Enfant de Grenoble et Voiron), les urgences traumatologiques de jour de l’hôpital Sud et tous les services d’urgences gynéco-obstétricales du territoire ne sont pas concernés par cette adaptation et continuent de fonctionner normalement.