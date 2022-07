Grenoble : nouvelle grille tarifaire “vélos” et prolongement du tram D

Le Comité Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) s’est réuni le 7 juillet dernier et a voté en faveur d’une nouvelle grille de tarifs concernant les locations de vélos et le prolongement de la ligne du tram D.



Concernant la location de vélos, à partir du 1er août :

– pour le service M’Vélo+, la location d’un Vélo à assistance électrique (VAE) passe de 150 à 54 € ;

– il sera possible de tester gratuitement un VAE pendant un mois (après une petite formation), pour les communes qui ne disposent pas de point de retrait de vélos : de nouveaux points de retrait intermittents ont été installés à Echirolles, Saint-Egrève, Vizille, Fontaine, Saint-Ismier et Pontcharra (en plus des 3 agences permanentes de Grenoble) ;

– L’abonnement à l’année au service M’Vélo+ (anciennement Métrovélo) passe de 96 à 72 € pour les abonnés M’Tag ou TouGo ;

– Les personnes en situation de précarité peuvent désormais profiter d’une location d’un vélo à l’année pour 30 € au lieu de 48 €.



Concertant le tram D : à l’avenir, il desservira 18 stations contre seulement 4 aujourd’hui. Le chantier sera livré début 2026 mais « il faudra encore attendre l’arrivée progressive de nouvelles rames pour rendre opérationnel cet élargissement », indique Grenoble Alpes Métropole.



De plus, les abonnements tramway et bus ne connaitront pas d’augmentation et cela, malgré l’inflation.