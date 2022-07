Grenoble : pris pour un agresseur, il reçoit un coup de marteau

Dans la nuit du 3 au 4 juillet, une femme, sous l’emprise de stupéfiants, a fait une crise dans le centre-ville de Grenoble.



Témoin de la scène, un homme très alcoolisé décide de lui porter secours en la maintenant au sol afin d’éviter qu’elle ne se blesse.



Un passant, qui n’avait pas assisté à la scène initiale, a alors pensé que l’homme était en train d’agresser la jeune femme. Il a sorti un marteau et frappé l’homme au visage.



Selon nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les policiers se sont rendus sur place et ont interpellé le “justicier” pour violences avec armes. Il possédait également un cutter sur lui, en plus du marteau. De son côté, l’homme frappé au visage a dû se faire poser des points de suture. Son pronostic vital n’est pas engagé.