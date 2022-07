Grenoble : programmation du 14 juillet

Cette année, c’est le parc Jean-Verlhac qui accueillera la fête nationale de la Ville de Grenoble à l’occasion des 50 ans du quartier de La Villeneuve.



Les festivités commenceront dès le matin, à 10h30, avec la prise d’armes et le défilé, place Paul-Mistral devant la vasque olympique. Puis dès 15h00, direction La Villeneuve où deux expositions inviteront les habitants à découvrir l’histoire et l’avenir du quartier. Pour ceux qui le souhaitent, deux visites patrimoniales du parc sont également proposées.



Des animations sont également proposées dans le parc Jean-Verlhac : mur d’escalade, jeux du monde, atelier manuel Tambour Patate, les Zanimos SuperSonics et chantier de construction de cabanes à spectacles.



À partir de 16h00, les associations du quartier ouvriront leur village.



La Ville de Grenoble propose ensuite un “pique-nique républicain” dans le parc avec la présence de 70 choristes qui interpréteront des chansons de différentes époques. Puis, place au traditionnel bal, de 20h00 à 22h00.



La journée se terminera en beauté avec un feu d’artifice à 22h30. Un spectacle imaginé sur les thèmes de la cohésion et de la fraternité.