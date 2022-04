Grenoble : succès grandissant pour le salon des Talents H+

Sous l’impulsion de l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) et d’APF France handicap, la seconde édition du salon des Talents H+, qui avait lieu mardi au Stade des Alpes de Grenoble et était dédiée à l’emploi des personnes en situation de handicap, a été une franche réussite.

Alors que la première édition avait permis aux personnes handicapées de rencontrer pas moins de 35 entreprises et de pouvoir postuler à près de 400 postes, cette année 2022 voit les choses en plus grand encore avec environ 1 000 postes à pourvoir.

Une chance et une opportunité de trouver un travail qui attire de plus en plus de monde, puisque 150 personnes étaient présentes dès l’ouverture du salon.

Une réussite qui s’explique notamment par le format de recrutement, plus original, des personnes en situation de handicap, elles qui restent plus longtemps au chômage que les personnes valides, avec aucune logique de présélection des candidats et un contact direct avec les employeurs.