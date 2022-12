Grenoble : un accident de trottinette fait deux blessés

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un accident de la circulation s’est produit ce dimanche 25 décembre en fin de journée à Grenoble. Un véhicule a percuté une trottinette qui avait deux individus à son bord. Les deux hommes, âgés de 18 et 17 ans, ont été secouru par les pompiers. Le majeur a perdu connaissance et a été transporté en urgence au service déchocage du CHU Grenoble Alpes tandis que le second, légèrement blessé, a été transporté dans un autre établissement.