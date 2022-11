Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un scooter et une voiture se sont percutés ce mardi 15 novembre en fin de journée dans le centre de Grenoble. Le conducteur du deux-roues, mineur et âgé de 17 ans, a été blessé dans l’incident. Les pompiers sont intervenus pour le prendre en charge et pour le transporter au CHU Grenoble Alpes. L’automobiliste serait lui sorti sans blessure de l’incident.