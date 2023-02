Grenoble : un homme placé en garde à vue après le braquage d’un tabac

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un individu a été arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue après avoir braqué un bureau de tabac ce mardi 21 février durant la matinée à Grenoble. Le suspect était armé d’un couteau lors du braquage et a réussi à récupérer la caisse qui contenait de l’argent. Mais alerté, la police a pu mettre la main sur l’homme quelques minutes plus tard à peine. Il devrait être convoqué prochainement devant un juge pour répondre de ses actes.