Grenoble : un homme se fait tirer dessus dans un garage

Dans la nuit de samedi 16 à dimanche 17 juillet, un homme de 39 ans a été blessé par balles dans le garage de son cousin, rue René-Thomas à Grenoble.



Deux coups de feu ont été tirés de l’extérieur, dans leur direction, à travers la porte fermée. L’agresseur a aussitôt pris la fuite. Pour le moment, on ne sait pas lequel des deux hommes était volontairement ciblé.



Selon le Dauphiné Libéré, la victime a reçu une balle au pied gauche et une autre au niveau du flanc gauche. Remontés dans l’appartement malgré ses blessures, ils ont ensuite prévenu les secours. Le trentenaire a été diagnostiqué en urgence absolue mais ses jours ne sont plus en danger. Il a été conduit au service d’échouage du CHU Grenoble Alpes.

Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale. La victime est un homme connu des services de police, déjà condamné pour des délits routiers, outrages, vol en réunion…

Pour l’heure, le procureur de la République adjoint a indiqué qu’il n’y a aucun lien avec d’autres affaires.