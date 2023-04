Grenoble : un individu fonce sur une voiture de police en scooter

D’après nos confrères d’Actu Grenoble, ce mardi 11 avril, alors que les forces de l’ordre voulaient interpeller un homme sur un scooter qui roulait à grande vitesse, ce dernier a refusé d’obtempérer et s’est lancé dans une course poursuite. Sauf que le “pilote” a fini par percuter un véhicule de police sur la commune d’Echirolles et ne portait pas de casque. Il a été transporté inconscient par les secours vers le CHU Grenoble Alpes.