Grenoble : un individu menace de mort deux employés du cinéma Chavant

D’après nos confrères du Dauphiné Libéré, un jeune homme a menacé de mort deux salariés du cinéma Chavant de Grenoble vendredi dernier dans la soirée. Pour remettre les choses dans leur contexte, l’individu était avec sa copine au sein de l’enceinte et a été surpris en train de fumer. Alors qu’il était alcoolisé il a fini par proféré des menaces à un agent de sécurité et à un responsable. Il a finalement été interpellé par les forces de l’ordre et a terminé la soirée en garde à vue.