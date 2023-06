Grenoble : un jeune homme entre la vie et la mort après avoir chuté du toit de la piscine Jean-Bron

Dans la nuit de vendredi à samedi, un grave accident s’est produit dans l’enceinte de la piscine Jean-Bron de Grenoble. Quatre individus se sont introduit sur les lieux et l’un d’eux, âgé de 24 ans et alcoolisée, est parvenu à grimper sur le toit de l’établissement avant de faire une lourde chute de trois à quatre mètres, indique Le Dauphiné Libéré. Pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, il a été transporté en urgence absolue au service déchocage du CHU Grenoble Alpes. Son pronostic vital est engagé.