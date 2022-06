Grenoble : un policier de la Bac filmé en train de proférer des insultes racistes

Dans une vidéo publiée ce dimanche 26 juin sur les réseaux sociaux, un policier de la Bac de Grenoble est filmé en train de proférer des insultes racistes à l’encontre d’un homme, lors d’une patrouille des forces de l’ordre.



Selon Le Dauphiné Libéré, le policier a été rapidement identifié sur cette vidéo d’une quinzaine de secondes et ce dernier a dit regretter ses propos.



Deux enquêtes ont été ouvertes, précise le quotidien régional : la première est une enquête administrative, tandis que l’autre a été ouverte par le parquet de Grenoble ce lundi et a été confiée à l’IGPN.



Pour rappel, les faits ‘d’injures publiques par personne dépositaire de l’autorité publique” sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.