Grenoble : une blessée grave et cinq blessés légers suite à une collision

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, une cycliste et un bus sont entrés en collision à Grenoble ce mardi 24 janvier en début de soirée. La femme âgée de 24 ans, gravement blessée, a été secouru et a été conduite en urgence au CHU Grenoble Alpes. Cinq passagers du bus ont également été légèrement blessés et ont été également conduits à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.