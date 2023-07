Grenoble : une nuit plutôt calme malgré quelques interpellations

Après plusieurs nuits agitées en raison d’émeutes urbaines, sous prétexte de la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre ce mardi, la ville de Grenoble a connu une nuit bien plus calme ce samedi soir. Les commerces se sont, pour beaucoup, barricadés pour éviter de nouvelles dégradations et des pillages. Quelques feux de poubelles ont été signalé et au moins deux personnes ont été interpellées dans la préfecture iséroise.