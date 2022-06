Grenoble : vente aux enchères de camions de pompiers

Six anciens véhicules de sapeurs-pompiers de l’Isère vont être mis aux enchères du 3 au 8 juin. Il s’agit de véritables véhicules de fonction qui ont pu servir lors de diverses interventions.

On y retrouve notamment des voitures d’urgences et des camions d’intervention, mis à prix entre 500 et 7 500 euros sur le site web, en fonction de la taille et de l’ancienneté.

🪧 Du 03 au 08 juin, vente aux enchères de 6 véhicules (1 VSA, 1 VSAV, 1 VSM, 2 FPTL, 1 CPCF) réformés du @sdis38. Visites possibles à l’état-major sur RDV. Vente uniquement en ligne. Descriptifs et contacts sur : https://t.co/sSkl6bctQ0 (lots 308 à 313). pic.twitter.com/f6UyEjqSn6 — Sdis de l'Isère (@sdis38) May 31, 2022

Cette vente en ligne est cependant réservée aux personnes qui disposent d’un numéro siret prouvant leur appartenance à une société spécialisée dans l’automobile, précisent nos confrères d‘Actu Grenoble.

À noter que les logos du SDIS de l’Isère, le gyrophare et les sirènes seront évidemment retirés.