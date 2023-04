Grenoble-Vizille : environ 3350 participants pour l’édition 2023

D’après nos confrères du Dauphiné Libéré, ils étaient environ 3350 courageux à participer à l’édition 2023 de la course à pied Grenoble-Vizille ce dimanche. Pour rappel, l’évènement a été repensé et est passé d’une course sur route à un trail sur sentiers. Le tout décliné en plusieurs épreuves de 20 et 30km notamment, ou encore de 10, 15 et 21 km en randonnée. C’est Lucien Mermillon, âgé de 20 ans, qui a notamment remporté l’épreuve phare des 30km.