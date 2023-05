Grève contre la réforme des lycées professionnels ce mardi

Ce mardi, la CGT Éduc’ Action appelle à une grève, qui donne suite à la réforme des lycées professionnels. Selon eux, cette réforme sera beaucoup plus bénéfique aux entreprises qu’aux élèves.

Cette dernière condamnerait « les élèves à des orientations contraintes, la recherche de l’employabilité immédiate est un leurre et va entrainer une concurrence exacerbée entre les établissements. » d’après la CGT.

De plus elle n’est pas non plus bénéfique pour les enseignants, qui va les mener à “travailler plus pour perdre moins et mettre les collègues en concurrence.”