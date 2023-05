Grève et manifestation du secteur médico-social ce mardi

Les syndicats CGT santé et action social et Sud santé sociaux appellent à une grève et une manifestation ce mardi à partir de 13h30. Ils dénoncent la réforme des retraites et souhaitent « obtenir un financement public à la hauteur des besoins ».

Le rassemblement aura lieu devant le siège de la Métropole de Lyon (Place du Lac) et le cortège prendra la route en direction de l’Agence régionale de santé jusqu’à la Place Guichard. Une assemblée Générale aura lieu à 16h30 à la Bourse du Travail.