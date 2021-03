Grève pour le climat : la jeunesse se mobilise à Lyon

Ce vendredi marquera la journée de la grève mondiale pour le climat. À cette occasion, l’association Youth For Climate appelle à une grève internationale.



À Lyon, la jeunesse va se mobiliser, comme partout en France, pour l’urgence climatique et la justice sociale.



Une manifestation partira, dès 14 heures, de la place Maréchal Lyautey, et non de la place de la Comédie comme prévue initialement. Les jeunes militants partiront ensuite en direction du Crous pour finir au parc Sergent Blandant.



La jeunesse va se rassembler afin de lutter contre la précarité étudiante amplifiée par la crise du coronavirus, contre la destruction des mesures de la Convention Citoyenne pour le Climat et pour la tenue d’une Convention Citoyenne pour le Climat en Auvergne-Rhône-Alpes.