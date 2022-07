Grève Transavia : un tiers des vols annulés ce samedi, un quart dimanche

À l’appel du syndicat minoritaire SNPNC, le mouvement de grève chez Transavia France a démarré jeudi dernier et doit s’achever ce dimanche soir. Au moins un tiers des vols sont annulés ce samedi, contre un quart le dimanche. Entre 250 et 265 vols par jour étaient initialement prévus pour ce week-end.



Le syndicat rejette un accord signé par les trois autres organisations syndicales affiliées aux personnels navigants commerciaux. L’accord prévoit une “amélioration des conditions de travail sur les rotations fatigantes et des mesures exceptionnelles de pouvoir d’achat”. Mais le SNPNC réclame une augmentation générale des salaires dès maintenant.