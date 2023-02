Grippe aviaire : un quatrième foyer en faune sauvage détecté en Saône-et-Loire

Un quatrième foyer en faune sauvage détecté en Saône-et-Loire : mise en place d’une zone de contrôle temporaire suite à un cas sur des mouettes rieuses à Montceau et Torcy.

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été identifié le 20 février sur plusieurs mouettes retrouvées mortes au bord du lac du Plessis et du plan d’eau de Torcy. Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.

Le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté visant à prévenir l’apparition d’influenza aviaire dans les élevages.

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour des lieux de découverte des oiseaux infectés a été définie et comprend l’ensemble des 145 communes suivantes :

ALUZE, ANTULLY, AUTUN, AUXY, BALLORE, BARIZEY, BARON, BISSEY-SOUS-CRUCHAUD, BISSY-SUR-FLEY, LES BIZOTS, BLANZY, LA BOULAYE, LE BREUIL, BRION, BROYE, BURNAND, BURZY, BUXY, CERSOT, CHAMILLY, CHANGE, LA CHAPELLE-SOUS-UCHON, CHARBONNAT, CHARMOY, CHARRECEY, CHATEL-MORON, CHEILLY-LES-MARANGES, CHEVAGNY-SUR-GUYE, CIRY-LE-NOBLE, COLLONGE-EN-CHAROLLAIS, COLLONGE-LA-MADELEINE, COUCHES, CREOT, LE CREUSOT, CULLES-LES-ROCHES, CURGY, CURTIL-SOUS-BURNAND, DENNEVY, DETTEY, DEZIZE-LES-MARANGES, DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES, DRACY-LES-COUCHES, ECUISSES, EPERTULLY, EPINAC, ESSERTENNE, ETANG-SUR-ARROUX, FLEY, GENELARD, GENOUILLY, GERMAGNY, GIVRY, GOURDON, GRANDVAUX, LA GUICHE, JAMBLES, JONCY, LAIZY, MARCILLY-LES-BUXY, MARIGNY, LE ROUSSET-MARIZY, MARLY-SUR-ARROUX, MARMAGNE, MARTIGNY-LE-COMTE, MARY, MELLECEY, MERCUREY, MESVRES, MONTAGNY-LES-BUXY, MONTCEAU-LES-MINES, MONTCENIS, MONTCHANIN, MONTMORT, MONT-SAINT-VINCENT, MOREY, MORLET, MORNAY, MOROGES, OUDRY, PALINGES, PARIS-L’HOPITAL, PASSY, PERRECY-LES-FORGES, PERREUIL, POUILLOUX, LE PULEY, ROSEY, SAILLY, SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES, SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE, SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE, SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE, SAINT-DENIS-DE-VAUX, SAINT-DESERT, SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX, SAINT-EMILAND, SAINT-EUGENE, SAINT-EUSEBE, SAINT-FIRMIN, SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES, SAINT-GILLES, SAINTE-HELENE,

SAINT-HURUGE, SAINT-JEAN-DE-VAUX, SAINT-JEAN-DE-TREZY, SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE, SAINT-LAURENT-D’ANDENAY, SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE, SAINT-MARCELIN-DE-CRAY, SAINT-MARD-DE-VAUX, SAINT-MARTIN-D’AUXY, SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE, SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY, SAINT-MARTIN-DU-TARTRE, SAINT-MARTIN-LA-PATROUILLE, SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU, SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS, SAINT-MAURICE-LES-COUCHES, SAINT-MICAUD, SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX, SAINT-PIERRE-DE-VARENNES, SAINT-PRIVE, SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON, SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY, SAINT SERNIN-DU-BOIS, SAINT-SERNIN-DU-PLAIN, SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE, SAINT-VALLERIN, SAINT-VALLIER, SAINT-YTHAIRE, SAISY, SAMPIGNY-LES-MARANGES, SANVIGNES-LES-MINES, SASSANGY, SAVIANGES, SIGY-LE-CHATEL, SULLY, LA TAGNIERE, THIL-SUR-ARROUX, TINTRY, TORCY, TOULON-SUR-ARROUX, UCHON, VAUX-EN-PRE, VILLENEUVE-EN-MONTAGNE