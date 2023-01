Grippe aviaire : une zone de contrôle temporaire dans 27 communes de la Loire

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé le 17 janvier dernier sur une mouette retrouvée à Loire-sur-Rhône. Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.



Ainsi, une zone de contrôle temporaire de 20 km de rayon autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté a été définie et comprend les 27 communes de la Loire.

Mesures mises en place à l’intérieur de cette zone :

Surveillance renforcée des oiseaux par leur détenteur

Pour les seuls détenteurs de palmipèdes, réalisation d’analyses hebdomadaires de leurs volatiles

Recensement par les communes de toutes les basse-cours de leur territoire

Adaptation des activités de chasse (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes)

Les communes de Bessey, Cellieu, Chagnon, la Chapelle-Villars, Châteauneuf, Chavanay, Chuyer, Dargoire, Doizieux, Farnay, La Grand-Croix, Lorette, Malleval, Pavezin, Pélussin, Rive-de-Gier, Sainte-Croix-en-Jarez, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez, Tartaras, la Terrasse-sur-Dorlay et Vérin sont concernées.