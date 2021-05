Groupama Stadium : un centre de vaccination à long terme ?

La campagne de vaccination se poursuit au Groupama Stadium, à Décines-Charpieu, avec une troisième opération cette semaine (les 5, 6, 7 et 9 mai).

À cette occasion, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé le souhait d’une pérennisation de ce lieu comme centre de vaccination. En effet, s’il est pour l’instant un centre éphémère, le souhait de la Région est d’en faire le lieu clé pour la vaccination.

En lien avec l’Etat et l’ARS, la Région a décidé d’identifier un certain nombre de centres les plus gros, qui sont des vaccinodromes. En effet, “l’objectif est que chaque territoire ait un centre sur lequel la Région est en partenariat afin de faire beaucoup de vaccins”.

Ainsi, la Région accompagnée de ses partenaires, souhaite que le Groupama Stadium devienne “le plus gros lieu de vaccination à l’échelle de la Région”. Laurent Wauquiez explique que ce lieu doit être pérennisé pour permettre d’aider “à terme sur toute la fin de campagne de vaccination”.