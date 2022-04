Guerre en Ukraine : 8 jeunes chefs d’entreprise stéphanois livrent quatre tonnes de matériel aux réfugiés

Le 17 mars dernier, huit jeunes chefs d’entreprise, membres du Centre des jeunes dirigeants (CJD) et originaires de Saint-Étienne, ont pris la route et sont partis en direction de la Pologne pour venir en aide au peuple ukrainien à la frontière.

Quatre tonnes livrées aux réfugiés

Le petit groupe avait lancé un appel au dons avant son départ et a pu récolter un maximum de matériel – vêtements, nourriture, produits de soins et de première nécessité – qui pourrait s’avérer utile pour les Ukrainiens qui tentent de fuir leur pays. ” Au début, nous avions demandé principalement des vêtements, puis de la nourriture et enfin des produits de soins de première nécessité ” déclare Hubert Thiollier, membre de l’équipage. Une mobilisation permettant de récupérer 4 tonnes de dons.

« Tous les gens déportés, ça nous a rappelé les heures très sombres de la dernière guerre mondiale », explique Hubert Thiollier, l’un des membres de l’équipage, dans des propos relayés par Le Journal de Saône-et-Loire.