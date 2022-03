Guerre en Ukraine : Bruno Bernard fait appel à un soutien humanitaire

Après deux années marquées par la pandémie mondiale du COVID et face à la guerre en l’Ukraine, Bruno Bernard, se réjouit du fort élan de solidarité qui s’organise dans l’ensemble des pays européens. Lors d’un discours, le président de la métropole de Lyon souhaite adopter une délibération d’urgence accordant une subvention pour Alliance Urgence, ainsi que le regroupement des 6 ONG : Action contre la faim / CARE / Handicap International / Médecins du Monde / Plan international et Solidarités international.

Un devoir d’humanité

Bien que la Métropole et la ville de Lyon ont un partenariat avec la ville polonaise de Lodz qui accueille des réfugiés ukrainiens, notamment de nombreux enfants, cette dernière leur a fait part de ses nombreux besoins tels que des médicaments, du matériel de puériculture, des jouets, ou encore des ordinateurs.

À noter que le SDMIS – Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours – joue également un rôle important dans ce soutien puisqu’il participe à plusieurs missions :

Une mission logistique de collecte de dons, (l’ensemble de ces dons sera acheminé à Lodz).

L’acheminement de 3 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes qui vont partir en Pologne. Ces 3 véhicules seront équipés de produits et de médicaments destinés au secours d’urgence.

Du côté des HCL, ils donnent également du matériel médical avec la collecte des Hôpitaux de Paris APHP – Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – , ce matériel sera convoyé par l’association AMC France Ukraine.