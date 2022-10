Guerre en Ukraine : la France va former jusqu’à 2 000 soldats ukrainiens sur son sol

Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a annoncé lors d’un entretien accordé au quotidien Le Parisien que la France allait apporter une nouvelle forme de soutien à l’Ukraine dans le cadre de la guerre qui l’oppose à la Russie.

La France va en effet former près de 2 000 soldats ukrainiens sur son territoire via des sessions d’entraînements et ces militaires seront formés au sein des unités françaises sur trois niveaux : la formation généraliste du combattant, les besoins spécifiques signalés par les Ukrainiens et sur le connaissance et l’utilisation du matériel fourni.