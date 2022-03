Guerre en Ukraine : la Russie va “radicalement” réduire son activité militaire à Kiev et Tchernihiv

Le ministère de la Défense russe a affirmé mardi son intention de réduire « radicalement » son action militaire à Kiev et à Tchernihiv, en Ukraine, alors qu’ont lieu des pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul.

À l’occasion de ces négociations, dont le but est de mettre un terme le plus rapidement possible au conflit, David Arakhamia, le négociateur ukrainien, a indiqué que son gouvernement reconnaîtrait « uniquement les frontières de l’Ukraine qui sont reconnues dans le monde », soulignant au passage qu’« aucun compromis » ne serait possible sur ce point.