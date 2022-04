Guerre en Ukraine : l’armée russe se retire du nord du pays pour renforcer son emprise à l’est et au sud

Selon Mykhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien, les forces russes seraient en train de se « retirer rapidement » du nord du pays, notamment des régions de Kiev et Tcherniguiv.

Ce dernier indique que la Russie semble changer de stratégie pour renforcer son emprise sur l’est et le sud de l’Ukraine : « La Russie a choisi une autre tactique prioritaire : se replier vers l’est et le sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés et y prendre pied de façon puissante ».