Guerre en Ukraine : le maire de Kiev fait état de “plusieurs explosions” ce dimanche matin

Dans un message publié sur Telegram, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état de “plusieurs explosions” qui ont secoué la capitale ce dimanche matin. Ce sont les quartiers de Darnytsky et de Dniprovsky qui auraient été touchés. Des alertes aux raids aériens ont résonné dans de nombreuses autres villes du pays dans la nuit de samedi à dimanche.



“L’agresseur continue de lancer des missiles et de mener des frappes aériennes sur les infrastructures militaires et civiles de notre pays, en particulier à Kiev”, a écrit l’état-major de l’armée ukrainienne sur sa page Facebook.