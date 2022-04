Guerre en Ukraine : le parquet national antiterroriste français ouvre trois nouvelles enquêtes pour “crimes de guerre”

Le parquet national antiterroriste français (Pnat) a annoncé ce mardi avoir ouvert trois nouvelles enquêtes contre X pour “crimes de guerre” susceptibles d’avoir été commis contre des ressortissants français au cours des dernières semaines lors de la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine.

Ces enquêtes concernent des faits susceptibles d’avoir été commis à Marioupol entre le 25 février et le 16 mars derniers, à Hostomel entre le 1er et le 12 mars derniers, et à Tchernihiv depuis le 24 février, précise le communiqué.