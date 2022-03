Guerre en Ukraine : un ferry accueille ses premiers réfugiés à Marseille

Inauguré par la compagnie maritime Corsica Linea, le ferry situé à quai à Marseille, d’une capacité de 1 600 places, met en place « un dispositif complet » d’accueil pour les réfugiés ukrainiens, de la carte SIM à la garde d’enfants via des formations professionnelles ou des offres d’emploi, a indiqué la compagnie.

À son bord, l’hébergement et la nourriture seront également pris en charge et tout un dispositif d’intégration sera aussi mis en place, pour lequel services de l’État, collectivités locales, associations et secteur privé ont mutualisé leurs efforts.

Selon le préfet Christophe Mirmand, ce projet d’intégration doit permettre de « renouer avec une vie aussi normale que possible », notamment grâce à un accès à bord à Pôle emploi, à des propositions de formations en français et à un accompagnement psychologique.

Ce ferry restera à quai pour une durée de deux mois avec ses 70 hommes d’équipage à son bord, avant de reprendre un usage commercial pour la saison estivale.