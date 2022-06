Guerre en Ukraine : un photojournaliste ukrainien “froidement exécuté” par l’armée russe

Selon un rapport publié ce mercredi matin par Reporters sans frontières (RSF), les forces russes ont « froidement exécuté » le photoreporter ukrainien, Maks Levin, et son accompagnateur, Oleksiy Chernyshov.

L’organisation internationale a transmis des éléments de preuve à la justice ukrainienne, qui ont été collectés dans le cadre d’une mission d’enquête de RSF effectuée en Ukraine entre le 24 mai et le 3 juin.

Les corps de Maks Levin et de Oleksiy Chernyshov ont été retrouvés le 1er avril dernier, trois semaines après leur disparition, dans une forêt près du village de Gouta Mejyguirska, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Kiev.

RSF affirme avoir collecté des « dizaines de photos et neuf preuves matérielles, dont trois balles » attestant de cette exécution et soupçonne également que le photojournaliste et son accompagnateur aient été « interrogés et torturés par les forces russes le jour de leur disparition, le 13 mars 2022 ».