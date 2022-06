Guerre en Ukraine : une frappe russe sur un centre commercial fait au moins 15 morts à Krementchouk

Un centre commercial situé dans la ville de Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, a été bombardé par les forces russes lundi et de nouvelles victimes civiles sont à déplorer.

Selon les autorités locales, le dernier bilan fait état de plus d’une dizaine de morts et d’une cinquantaine de blessés, dont 21 hospitalisés et 6 dans un état grave.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a dénoncé « l’un des actes terroristes les plus éhontés de l’histoire européenne » au travers d’une « frappe calculée ».

Emmanuel Macron a dénoncé sur Twitter une « horreur absolue » et appelé le peuple russe à « voir la vérité » en face.