Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky met en garde face aux risques de “catastrophe” à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine, a alerté lundi soir sur les risques d’une éventuelle “catastrophe” à venir au sein de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dont le site a été visé par plusieurs bombardements russes ces derniers jours. Des frappes pour lesquelles l’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement.

“Tout incident radioactif à la centrale nucléaire de Zaporijjia peut porter un coup aux pays de l’Union européenne, à la Turquie, à la Géorgie et à des pays de régions plus éloignées, a indiqué l’élu ukrainien. Tout dépend de la direction et de la force du vent”.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef de l’ONU, Antonio Guterres, se sont entretenus lundi par téléphone et ont évoqué la sécurité du site, précise franceinfo.