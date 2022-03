Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky se dit prêt à étudier la question de la neutralité de son pays

Ce lundi, les négociations vont reprendre en Turquie entre la Russie et l’Ukraine afin de mettre un terme au conflit qui oppose les deux pays depuis plusieurs semaines. Dans le cadre de ces pourparlers avec le Kremlin, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré dimanche que son gouvernement étudiait la question de la « neutralité » de l’Ukraine souhaitée par le gouvernement russe.

« Une des clauses des négociations porte sur les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat, une exigence de Moscou, a affirmé Volodymyr Zelensky dans un entretien en ligne accordé à des médias indépendants russes et diffusé sur le compte Telegram de l’administration présidentielle ukrainienne. Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion. Il est étudié en profondeur », a-t-il indiqué.

La question de la neutralité de l’Ukraine pourrait être soumise à un référendum.