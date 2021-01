Guillaume Musso est encore élu l’écrivain le plus lu de l’année

Pour la dixième année consécutive, il est le plus lu de France. Guillaume Musso a vendu 1 509 662 exemplaires durant l’année. Il possède aussi une belle avance sur ses premiers poursuivants, Virginie Grimaldi (827 561 exemplaires vendus) et Michel Bussi (815 003).



D’après les données de GFK (institut marketing qui s’appuie sur tous les types de ventes), Guillaume Musso a placé deux ouvrages parmi les dix livres les plus vendus en 2020 : La Vie secrète des écrivains, qui se situe en deuxième position et La vie est un roman, à la cinquième place.



Le romancier est édité chez Calmann-Lévy. Il doit son succès notamment à ses intrigues haletantes, ses personnages attachants et son style dynamique.