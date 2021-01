Gwendal Peizerat participe à Ninja Warrior au profit de l’association le Blé de l’Espérance

L’émission Ninja Warrior continue ce samedi sur TF1. Et parmi les candidats de cette saison, on retrouve Gwendal Peizerat.

Le Lyonnais s’est lancé ce défi, afin de mettre en lumière l’association Le Blé de l’Espérance qui soutient les enfants hospitalisés ou handicapés.



Le but de l’association est d’améliorer les conditions de vie des enfants en proposant des ateliers créatifs, mais aussi en contribuant à l’achat d’ordinateurs, de jeux, etc… Et pour le parrain de l’association, participer à l’émission cette année, tombait à pic : “Avec le contexte sanitaire actuel, les actions sont suspendues. Je ne peux plus me reprendre dans les hôpitaux avec ma guitare pour faire des petits concerts. Participer à Ninja Warrior permet de montrer aux enfants que l’on continue de penser à eux. D’aller à leur rencontre via la télévision.”



Une émission qui a également permis à l’ancien champion olympique de patinage de renouer avec la compétition. ” Le tournage a eu lieu en septembre dans un très bon état d’esprit. L’adversaire, c’est le parcours ! Quand on voit Jean-Tezenas Du Montcel, ça parait facile. Mais il y a des heures d’entraînement dernière parce qu’aucun obstacle n’est évident.“



On suivra donc avec attention Gwendal Peizerat ce samedi. L’ancien patineur s’est engagé à reverser une partie des bénéfices de son album à l’association, Le Blé de l’Espérance, s’il ne gagnait pas.

A noter que Gwendal Peizerat sort ce samedi, Anticigale, un nouveau single tiré de son second album Encore une fois.