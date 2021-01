Halle Tony Garnier : Thierry Pilat au poste de directeur général

Le 28 janvier prochain, le maire de Lyon, et son adjointe déléguée à la culture, proposeront lors du conseil municipal, le recrutement de Thierry Pilat au poste de directeur général de la Halle Tony Garnier.



Il est actuellement directeur de la scène musicale “Le Fil” à Saint-Etienne, Thierry Pilat “propose un projet équilibré tant du point de vue financier que culturel”, peut-on lire ce jeudi dans un communiqué de la Ville de Lyon.



De plus, il est précisé que la Halle Tony Garnier “restera un lieu de diffusion apprécié et adapté pour les grandes productions et les organisateurs privés”.