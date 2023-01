Handball : l’équipe de France s’incline en finale du mondial face au Danemark

L’équipe de France de handball ne sera pas sacré championne du monde cette année. Les Tricolores sont tombés sur plus forts qu’eux ce dimanche 29 janvier. Le Danemark s’est imposé 34 à 29 en finale du mondial 2023 qui se déroulait à Stockholm en Suède. Il s’agit du troisième sacre consécutif pour les Danois. Et celui-là est plus que mérité, les Bleus n’ayant jamais été devant au score tout au long de la finale… Désormais le prochain rendez-vous est donné pour l’Euro l’an prochain pour les Experts.