Handicap : Lyon Cyber Days lance sa 5e édition en septembre

La 5e édition du Lyon Cyber Days se déroulera les 23 et 24 septembre prochains. Gratuit et en accès libre, cet événement a pour objectif de “sensibiliser aux avancées de la recherche pour la rééducation du handicap moteur, aux bénéfices de l’activité physique adaptées pour ce public et de l’électro-stimulation fonctionnelle.”

Au programme :

Le vendredi 23 septembre 2022 : à l’ENS de Lyon, huit intervenants animeront des conférences scientifiques sur les dernières innovations de stimulation pour la rééducation du corps handicapé.

Le samedi 24 septembre 2022 : au Parc de Gerland, la journée s’articulera autour d’une course de vélos à électrostimulation pour paraplégiques, avec cinq équipes venant des Pays-Bas, de Suisse, de Hongrie, d’Italie et de France, et des ateliers sportifs de sensibilisation au handicap seront mis en place.

Lyon Cyber Days est organisé par ANTS,(Advanced Neuro-rehabilitation Therapies & Sport), une association solidaire permettant un accès aux dernières avancées en matière de neuro-rééducation, en partenariat avec Lyon Free Bike.