Hausse du prix du tabac et du gaz, plafonnement des frais bancaires… Ce qui change au 1er novembre

Augmentation du prix du gaz et des cigarettes, plafonnement des frais bancaires, maintien du chômage partiel… Voici les nouvelles principales mesures qui s’appliquent dès le 1er novembre.



Hausse du prix des cigarettes



Les paquets de cigarettes augmentent en moyenne de 50 centimes d’euros. Le tabac à rouler va également subir une hausse d’environ un euro. À noter que le 1er novembre est également le premier jour du “Mois sans tabac”.



Hausse du prix du gaz



Les tarifs hors taxe d’Engie vont augmenter de 1,6 % par rapport au mois d’octobre. En moyenne, le prix du gaz va augmenter de 0,4 % pour les foyers qui l’utilisent pour la cuisson, de 0,9 % pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude, et de 1,7 % pour les habitants qui se chauffent au gaz.



Début de la trêve hivernale



Pendant cinq mois, les propriétaires ne peuvent plus expulser leurs locataires. Il existe toutefois trois exceptions : si le locataire est relogé, si le domicile subi un arrêté de péril ou s’il est victime d’un squat.



Plafonnement des frais bancaires



À partir de cinq irrégularités bancaires au cours d’un même mois, les frais bancaires seront désormais plafonnés à hauteur de 25 euros, pendant une durée de trois mois.



Le chômage partiel maintenu jusqu’à la fin de l’année



Les règles restent identiques à celles du premier confinement. Le gouvernement avait pourtant prévu une diminution de la prise en charge de l’activité partielle à partir du mois de novembre. Mais la mise en place de ce second confinement ne changera finalement rien.