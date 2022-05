Hausse du SMIC, prix du tabac, aides sociales… Ce qui change en ce 1er mai

Les aides sociales et le SMIC vont augmenter, le prix de certaines marques de tabac va légèrement baisser, des boîtes noires dans les voitures neuves… Voici toutes les nouveautés et les informations principales à savoir en ce 1er mai.



Hausse du SMIC et de nombreux salaires dans la fonction publique



Face à l’inflation, une revalorisation de 2,65% du salaire minimum est prévue en ce 1er mai. Le SMIC passe donc d’une rémunération mensuelle net de 1 269 à 1 302,64 euros. Cette hausse du SMIC entraîne également une revalorisation du point d’indice minimum pour les agents de la fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière, afin d’éviter que leur salaire ne soit inférieur au salaire minimum.



Revalorisation des aides de la CAF



Une hausse de 1,8% va être appliquée aux allocations familiales, à la prime d’activité, au RSA ou encore à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). À noter que l’allocation de rentrée scolaire (ARS), versée en août, est concernée par cette hausse. Elle sera désormais fixée à 376,98 euros pour les enfants âgés entre 6 et 10 ans, à 397,78 euros pour ceux âgés de 11 à 14 ans et à 411,56 euros pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans.



Augmentation du “salaire” des stagiaires

Pour les 16-18 ans, la rémunération va passer de 130 euros à 200 euros par mois. Pour les stagiaires âgés de 18 à 25 ans, elle passera à 500 euros (contre 310 ou 400 euros auparavant). Enfin, la rémunération va atteindre 685 euros pour les stagiaires âgés de plus de 25 ans.



Prix du tabac en légère baisse chez plusieurs marques



Certains paquets de cigarettes comme les marques Lucky Strike, Rothmans, Peter Stuyvesant, Vogue ou encore Winfield voient leur prix baisser de 10 centimes en moyenne chez les buralistes.



Des boîtes noires pour les voitures neuves



Au même titre que les avions, les bus ou encore les camions, les véhicules personnels neufs devront désormais être équipés d’une boîte noire. Le système permettra d’enregistrer les paramètres du véhicule (conduite, port de la ceinture, localisation GPS, état du moteur) pour mieux comprendre les accidents de la route.



Possibilité d’augmenter les loyers



Les propriétaires seront légalement autorisés à augmenter leur loyer d’un maximum de 2,48 %. Une mesure qui intervient en raison de l’augmentation de l’indice de référence des loyers, passée à 133,93 euros.