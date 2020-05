Hausse historique du chômage en France au mois d’avril !

Le nombre d’inscrits à Pôle emploi en catégorie A enregistre sa plus forte hausse depuis 1996 avec une augmentation de 22,6 % de demandeurs d’emploi par rapport au mois de mars dernier, soit 843 000 chômeurs supplémentaires.



Cette hausse exceptionnelle est directement liée à la crise économique engendrée par la pandémie du Covid-19. En effet, les sorties d’effectifs de Pôle emploi ne se font plus. Fragilisées par la crise, les entreprises n’embauchent plus.



Les principales victimes sont les intérimaires et les titulaires de contrats très courts (CTT).